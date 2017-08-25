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На охрану недостроенных метро и аэропорта потратят 1 миллион рублей
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений в Омской области объявило два аукциона на охрану 82 объектов аэропорта «Омск-Федоровка» и подземного пешеходного перехода на ул. Красный Путь, который строился к так и не открытой станции метро «Библиотека им. А. С. Пушкина».
За три месяца, что будут действовать эти договоры на охрану, на указанные объекты не должны проникнуть расхитители имущества и вандалы. Стоимость госконтракта составляет почти 1 миллион рублей: 499,8 тысяч рублей на охрану недостроенного аэропорта и 406,2 тысяч рублей — на переход.
По условиям госконтракта охрана должна быть круглосуточной, на территории обоих объектов должен быть, по крайней мере, один пост с двумя охранниками в переходе и тремя — в аэропорту. Охрана будет обеспечивать пропускной и внутриобъектный режимы на объектах.
Прием котировочных заявок от желающих заняться охраной стратегических для города объектов закончится 5 сентября.
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