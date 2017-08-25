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Грязь с омских улиц напрямую стекает в Иртыш и Омь
Прокуратура Омской области завершила проверки, связанные с соблюдением закона при использовании и охране водных объектов. Сильная загрязненность акватории города и области объясняется тем, что вся грязная вода сливается в реки Иртышь и Омь, не проходя очистные сооружения.
По результатам прокурорских проверок выяснилось, что регулярно происходят сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, превышающих допустимые нормативы, их учет на предприятиях города ведется ненадлежащим образом. Администрацией региональной столицы не завершена инвентаризация ливневой канализации, и не определен ответственный за ее использование. Нет, и до сих пор не строятся очистные сооружения для вод ливневой канализации.
В Омске, Большереченском, Нижнеомском, Омском, Тарском, Тевризском и Черлакском районах возле Иртыша и Оми обнаружены свалки отходов, которые муниципалитеты не спешат убирать.
При осуществлении добычи подземных вод допускаются многочисленные нарушения. Повсеместно отмечается ненадлежащий учет объема добываемых водных ресурсов, отсутствие контроля их качества, технического и санитарного состояния водозаборных сооружений.
Также выяснилось, что специалисты регионального Минприроды допускают случаи неполноты проведения проверок. Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» не только не предусматривает финансирование мероприятий по отбору проб сточных и иных вод, но и в принципе не содержит такого направления работы. Фактически Минприроды в течение ряда последних лет не обеспечено лабораторным сопровождением при проведении проверок в области использования и охраны водных объектов.
Прокуратурой предприняты меры административного и судебного характера к устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Результаты проверки были обсуждены на заседании коллегии прокуратуры области с участием представителей заинтересованных ведомств. О состоянии в анализируемой сфере и имеющейся проблематике проинформирован губернатор Виктор Назаров.
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