Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
24
августа
чт
Ночь +18
Утро +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.70 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

НовостиОбщество в Омске

Грязь с омских улиц напрямую стекает в Иртыш и Омь

Грязь с омских улиц напрямую стекает в Иртыш и Омь
Источник картинки
Сильная загрязненность акватории города и области объясняется тем, что вся грязная вода сливается в реки Иртышь и Омь, не проходя очистные сооружения.
24.08.2017 20:21
Поделиться:

Прокуратура Омской области завершила проверки, связанные с соблюдением закона при использовании и охране водных объектов. Сильная загрязненность акватории города и области объясняется тем, что вся грязная вода сливается в реки Иртышь и Омь, не проходя очистные сооружения.

По результатам прокурорских проверок выяснилось, что регулярно происходят сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, превышающих допустимые нормативы, их учет на предприятиях города ведется ненадлежащим образом. Администрацией региональной столицы не завершена инвентаризация ливневой канализации, и не определен ответственный за ее использование. Нет, и до сих пор не строятся очистные сооружения для вод ливневой канализации.

В Омске, Большереченском, Нижнеомском, Омском, Тарском, Тевризском и Черлакском районах возле Иртыша и Оми обнаружены свалки отходов, которые муниципалитеты не спешат убирать.

При осуществлении добычи подземных вод допускаются многочисленные нарушения. Повсеместно отмечается ненадлежащий учет объема добываемых водных ресурсов, отсутствие контроля их качества, технического и санитарного состояния водозаборных сооружений.

Также выяснилось, что специалисты регионального Минприроды допускают случаи неполноты проведения проверок. Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» не только не предусматривает финансирование мероприятий по отбору проб сточных и иных вод, но и в принципе не содержит такого направления работы. Фактически Минприроды в течение ряда последних лет не обеспечено лабораторным сопровождением при проведении проверок в области использования и охраны водных объектов.

Прокуратурой предприняты меры административного и судебного характера к устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Результаты проверки были обсуждены на заседании коллегии прокуратуры области с участием представителей заинтересованных ведомств. О состоянии в анализируемой сфере и имеющейся проблематике проинформирован губернатор Виктор Назаров.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 51
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Иртыш, Обь, сливы, ливневая канализация, экология, прокуратура, минприроды

Читайте также:

Изображение

На Левобережье появится еще один памятник омичам-героям

Памятный знак откроют 5 сентября в сквере Ветеранов. 

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В лесах Омской области сохраняется высокая пожароопасность

В лесах Омской области сохраняется высокая пожароопасность

229 просмотров, комментировать
В Омской области священнослужители провели молитвенный поход на байдарках

В Омской области священнослужители провели молитвенный поход на байдарках

248 просмотров, комментировать
В Большереченском зоопарке у носух впервые родились малыши

В Большереченском зоопарке у носух впервые родились малыши

572 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на Заводской тройное ДТП

В Омске на Заводской тройное ДТП

195 просмотров, комментировать
Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

327 просмотров, комментировать
В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину

В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину

252 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5039 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3595 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Антропенко Игорь Александрович
Антропенко Игорь Александрович

// Игоря Антропенко назначили гендиректором Омского электромеханического завода

Все упоминания (117)

Быструшкин Сергей Васильевич
Быструшкин Сергей Васильевич

// Омский горсовет не может решить: продавать или не продавать?

Все упоминания (23)

Маслик Виталий Николаевич
Маслик Виталий Николаевич

// Алексей Мартыненко назначен директором департамента транспорта администрации Омска

Все упоминания (39)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (206)

АТ-Маркет
АТ-Маркет

// Омские студенты выложили в Интернет полмиллиона селфи за неделю

Все упоминания (20)

Vi Омск
Vi Омск

// В Омске пройдет ежегодная отраслевая Конференция «Тренды 2016»

Все упоминания (15)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

98 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

101 просмотров, комментировать
Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене

111 просмотров, комментировать
Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

230 просмотров, комментировать
Мошенники переключаются на молодежь

Мошенники переключаются на молодежь

192 просмотров, комментировать
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту

В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту

157 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2098 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1962 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1717 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик