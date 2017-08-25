В Омске пройдет областной Чемпионат по рыболовному спорту

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Жители региона смогут выявить сильнейшего рыбака в рамках чемпионата Омской области по рыболовному спорту, который пройдет в воскресенье, 27 августа, в «Птичьей гавани».

Жители Омска и области смогут выявить сильнейшего рыбака в ловле рыбы поплавочной удочкой в рамках чемпионата Омской области по рыболовному спорту, который пройдет в воскресенье, 27 августа, впервые за 40 лет на территории природного парка «Птичья гавань».

Рыбаки, которые будут участвовать в Чемпионате, будут соревноваться как в личном, так и командном зачетах. Всего к соревнованиям допустят 30 человек, которых начнут регистрировать в 6:30 утра, а в 7:00 уже стартуют сами соревнования.

Результаты будут определяться путем взвешивания улова: за каждый грамм чистого веса рыбы участник получит по одному баллу. Кроме того, по результатам этого чемпионата рыболовы могут претендовать на присвоение 1-го или 2-го спортивного разряда. Всю пойманную спортсменами рыбу выпустят обратно в воду.

«Птичья гавань» — природный парк, расположенный в черте города Омска, особо охраняемая территория, наделенная статусом объекта регионального значения. Природно-антропогенное сообщество, имеющее важное значение для экологического каркаса города. Находится на пути миграции птиц, во время осенних перелётов на водоёмах останавливается до трёх тысяч особей.

«Птичья гавань» является объектом исследований омских учёных. В «Птичьей гавани» водятся уклейка, карась и гальян. По результатам последних исследований, вода в «Птичьей гавани» чистая, рыба здоровая, не выявлено никаких инфекционных заболеваний и превышения вредных веществ.