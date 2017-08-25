Новости → Экономика в Омске
Стоимость услуг эвакуаторов в Омской области снизят
В Омской области в ближайшее время снизят стоимость перемещения автомобилей на штрафстоянки и их хранение там. Это связано с изменениями федерального законодательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) уже рассчитала новые тарифы. Так, базовый тариф на эвакуацию авто на спецстоянку составляет 1631,42 рублей (НДС не предусмотрен), что на треть ниже действующей стоимости (2307,70 руб.).
Изменение стоимости нахождения автомобиля на стоянке будет незначительным: Вместо 22,83 руб./час за транспортное средство категории А и М, надо будет платить 22,64 руб./час; вместо 45,66 руб./час за ТС категорий В и D – 45,27.
При этом значительно снизится базовый уровень для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е, а также негабаритных транспортных средств. Он определен на уровне 51,16 руб./час. Действующий тариф для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е составляет 91,92 руб./час, для негабаритных транспортных средств – 136,98 руб./час.
В ближайшее время будет объявлено о проведении аукционов, чтобы определить компанию, которая будет выполнять услуги по эвакуации. До этих пор будут действовать старые тарифы.
Читайте также:
15% школьников Омской области останутся без горячего питания
Однако остальные 85% будут получать его, на это выделено 109 млн рублей.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Новости компаний
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Мошенники переключаются на молодежь
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000