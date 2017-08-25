Стоимость услуг эвакуаторов в Омской области снизят

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В Омской области в ближайшее время снизят стоимость перемещения автомобилей на штрафстоянки и их хранение там. Это связано с изменениями федерального законодательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) уже рассчитала новые тарифы. Так, базовый тариф на эвакуацию авто на спецстоянку составляет 1631,42 рублей (НДС не предусмотрен), что на треть ниже действующей стоимости (2307,70 руб.).

Изменение стоимости нахождения автомобиля на стоянке будет незначительным: Вместо 22,83 руб./час за транспортное средство категории А и М, надо будет платить 22,64 руб./час; вместо 45,66 руб./час за ТС категорий В и D – 45,27.

При этом значительно снизится базовый уровень для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е, а также негабаритных транспортных средств. Он определен на уровне 51,16 руб./час. Действующий тариф для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е составляет 91,92 руб./час, для негабаритных транспортных средств – 136,98 руб./час.

В ближайшее время будет объявлено о проведении аукционов, чтобы определить компанию, которая будет выполнять услуги по эвакуации. До этих пор будут действовать старые тарифы.