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НовостиСпорт в Омске

На трибуны «Арены Омск» вернут пиво

На трибуны «Арены Омск» вернут пиво
Источник картинки
Президент ХК «Авангард» намерен отменить запрет УМВД РФ по Омской области на продажу пива болельщикам на трибунах «Арены Омск».
24.08.2017 19:27
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Президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев намерен отменить запрет заместителя начальника полиции УМВД РФ по Омской области Юрия Виноградова на продажу пива болельщикам на трибунах «Арены Омск», введенный три года назад.

На данный момент алкоголь можно приобретать и распивать только в ресторане, фойе и холлах «Арена Омск», в то время как на трибунах стадиона продажа пива запрещена.

Сейчас хоккейный клуб «Авангард» направил официальный запрос в управление Министерства внутренних дел РФ по Омской области с требованием предоставить письменные объяснения по основаниям для такого запрета. Запрет продажи пива влечет за собой не только недовольство болельщиков, но и убытки ХК.

Необходимые документы у нас есть на все разграничения, в том числе и на кадастровые. Одним словом, все, что необходимо для торговли пивом в отдельно отведенных местах, у нас есть, и я не вижу, за что можно зацепиться. Закон мы уважаем всегда и во всем, в том числе и в деталях. С точки зрения закона мы на 100 процентов правы. Как нам известно, УМВД тоже сейчас консультируется с правовым управлением МВД,

— рассказал ТАСС президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев.

Уточним, что согласно действующему законодательству розничная продажа алкоголя для организаций и ИП, оказывающих услуги в сфере общественного питания, не допускается только во время проведения детско-юношеских спортивных соревнований. Матчи ХК «Авангард» к этой категории не относятся. Многие клубы КХЛ без проблем продают болельщикам во время матчей не только пиво, но и более крепкие алкогольные напитки.

Автор: Варвара Кошкина
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