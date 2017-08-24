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В выходные в Омске будет жарко
В ближайшие выходные погода порадует омичей. Синоптики обещают, что будет жарко и солнечно, преимущественно без дождей.
Так, в субботу ожидается +25...+30, в отдельных районах небольшой дождь. А ночью столбики термометров покажут +11...+16, местами будет туманно.
Аналогичная погода будет и в воскресенье.
Согласно долгосрочному прогнозу Обь-Иртышского Гидрометцентра, в сентябре средняя температура воздуха в Омске и области составит от +6 до +9°С, что ниже нормы примерно на два градуса.
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