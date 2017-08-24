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А также фестиваль серф-культуры Locals Only, который станет центром притяжения для любителей спорта и развлечений.

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

26-27 августа в Санкт-Петербурге на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное пройдет первый официальный Чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup, а также фестиваль серф-культуры Locals Only, который станет центром притяжения для любителей спорта и развлечений. Вход на все мероприятия бесплатный.

Гостей побережья Финского залива ждет насыщенная спортивная программа: школы серфинга, территория кроссфита, зоны баланс-борда, лекторий от ведущих российских спортсменов. Также, каждый сможет поучаствовать и выиграть денежный приз в спринт заездах на САП-досках.

В рамках первого официального Чемпионата России по серфингу Bulli Surf Cup спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпиона, специальные подарки от партнеров и денежный приз в дисциплинах «САП» и «короткая доска».

Не менее интересной окажется и развлекательная часть фестиваля: скейт-контест, зона виртуальной реальности от Tele2, мастер-класс по искусству диджеинга, секретные активности в зоне Locals Only, выступления групп Secret Diary и Radio Tapok, а также других модных исполнителей.