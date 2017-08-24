Новости → Россия
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
26-27 августа в Санкт-Петербурге на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное пройдет первый официальный Чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup, а также фестиваль серф-культуры Locals Only, который станет центром притяжения для любителей спорта и развлечений. Вход на все мероприятия бесплатный.
Гостей побережья Финского залива ждет насыщенная спортивная программа: школы серфинга, территория кроссфита, зоны баланс-борда, лекторий от ведущих российских спортсменов. Также, каждый сможет поучаствовать и выиграть денежный приз в спринт заездах на САП-досках.
В рамках первого официального Чемпионата России по серфингу Bulli Surf Cup спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпиона, специальные подарки от партнеров и денежный приз в дисциплинах «САП» и «короткая доска».
Не менее интересной окажется и развлекательная часть фестиваля: скейт-контест, зона виртуальной реальности от Tele2, мастер-класс по искусству диджеинга, секретные активности в зоне Locals Only, выступления групп Secret Diary и Radio Tapok, а также других модных исполнителей.
Читайте также:
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
В Москве пройдет международный чемпионат за звание самых физически подготовленных людей — «Большой кубок».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Все упоминания (6)
Новости компаний
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Мошенники переключаются на молодежь
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000