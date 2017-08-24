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В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
С 11 по 14 сентября в московском Экспоцентре пройдет юбилейная, XXV ежегодная международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow – 2017.
В этом году участие в выставке примут больше тысячи компаний из разных стран мира. Лидерами по количеству участников остаются Россия, Китай, Корея, Египет, Турция и Аргентина. В этом году в рамках WorldFood Moscow запланированы российский продовольственный форум, конкурс «Витрина новинок», дегустационный конкурс «Продукт года» и ритейл-центр.
Выставка WorldFood Moscow — это возможность представить собственную продукцию представителям оптовой и розничной торговли не только из России, но и дургих стран. Выставка проводится уже 25 лет с 1992 года. Ежегодно ее участниками становятся около полутора тысяч компаний из 65 стран мира.
На выставке WorldFood Moscow представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания отечественного и зарубежного производства.
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