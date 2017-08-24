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Омичка спустила деньги с чужой карты на покупки через AliExpress
Омичка нашла на улице пластиковую карточку и воспользовалась ею, чтобы оплатить покупки на сайте AliExpress. В общей сложности она потратила более 21 тысячи рублей. Против женщины возбудили уголовное дело.
Однако Советский районный суд Омска наказывать ее не стал. Все дело в том, что любительница шопинга в содеянном раскаялась и полностью возместила владельцу карты растраченную сумму. Потерпевший заявил об отсутствии претензий.
В пресс-службе суда сообщили о закрытии уголовного дела.
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