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НовостиРоссия

Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене
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Университеты России в 2017 году продемонстрировали существенный рост репутации среди ведущих вузов мира по данным международного репутационного рейтинга Round University Ranking (RUR).
24.08.2017 18:41
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Университеты России в 2017 году продемонстрировали существенный рост репутации среди ведущих вузов мира по данным международного репутационного рейтинга Round University Ranking (RUR).

Репутация является одним из важнейших факторов конкурентоспособности университета на мировой арене. Именно репутация, имя университета, его бренд во многом определяют привлекательность вуза для потенциальных абитуриентов и профессорско-преподавательского состава. Основой репутационного рейтинга RUR является опрос 10.000 представителей академического сообщества. Респондентов просят выбрать до 15 университетов, лучших с точки участников опроса по качеству преподавания и уровню исследований.

Безусловный лидер репутационного рейтинга, МГУ им. М.В. Ломоносова, занял 38-е место в мире, вновь войдя в список 50 лучших университетов мира. В сравнении с 2016 годом МГУ усилил свои позиции на 7 пунктов. На втором месте расположился еще один известный классический университет – Санкт-петербургский государственный, расположившийся на 97-й позиции в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 115-ю строчку в мировом рейтинге.

Также в десятку российских ВУЗов, попавших в международный рейтинг, вошли Новосибирский университет (151 место), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (189 место), Томский государственный университет (217 место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (232 место), Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого (240 место), Томский политехнический университет (314 место) и Казанский федеральный университет (371 место).

Лидерами по темпам роста репутации можно назвать Университет ИТМО, прибавивший 115 позиций за год, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — плюс 100 позиций в рейтинге и Сибирский федеральный университет, поднявшийся на 78 строк.

Топ-5 же мирового рейтинга выглядит довольно ожидаемо и привычно:
1. Гарвардский университет;
2. Стэнфордский университет;
3. Массачусетский институт технологий;
4. Университет Калифорнии в Беркли;
5. Кембриджский университет.

Автор: Варвара Кошкина
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