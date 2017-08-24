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НовостиПроисшествия в Омске

Омские полицейские раскрыли убийство двухлетней давности

Омские полицейские раскрыли убийство двухлетней давности
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Житель Кировского округа убил женщину, а труп закопал. 
24.08.2017 18:39
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Полицейским Омска удалось раскрыть преступление, совершенное два года назад. Оперативникам поступила информация, что разыскиваемая с 2015 года женщина убита неизвестным.

Опрос подозреваемого 26-летнего жителя Кировского округа подтвердил это. Мужчина сознался в том, что зарезал 46-летнюю женщину, которой его супруга разрешила пожить у них в доме. Когда хозяев не было дома, она стала собирать их вещи в сумку, собираясь украсть. За этим делом подозреваемый и застал ее. Он схватил нож и нанес ей несколько ударов.

Тело он закопал недалеко от Кировского кладбища.

Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела.

Автор: Марина Петрова
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