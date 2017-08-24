Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
24
августа
чт
Ночь +18
Утро +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.70 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

НовостиОбщество в Омске

26 августа в Омской области стартует охотничий сезон

26 августа в Омской области стартует охотничий сезон
Источник картинки
Он продлится до 15 ноября. 
24.08.2017 18:21
Поделиться:

В ближайшую субботу, 26 августа, в Омской области стартует охотничий сезон. В связи с этим в полиции напомнили, что право на охоту имеют те, у кого есть разрешение на оружие, охотничий билет, разрешение на добычу природных ресурсов. Если охотник планирует выехать в частные или приписные угодья, нужна ещё путёвка, которая будет действительна только на этой территории.

В заказниках охотиться строго запрещено. Даже за появление там с оружием грозит наказание.

Контролировать охотников будут МВД, Росгвардия, Минприроды и управление по охране животного мира. Сотрудникам этих ведомств поручено проверять особо популярные охотничьи угодья. На трассах будут организованы посты.

Сезон охоты продлится до 15 ноября.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 109
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: охота, охотники

Читайте также:

Изображение

На Левобережье появится еще один памятник омичам-героям

Памятный знак откроют 5 сентября в сквере Ветеранов. 

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

В лесах Омской области сохраняется высокая пожароопасность

В лесах Омской области сохраняется высокая пожароопасность

229 просмотров, комментировать
В Омской области священнослужители провели молитвенный поход на байдарках

В Омской области священнослужители провели молитвенный поход на байдарках

246 просмотров, комментировать
В Большереченском зоопарке у носух впервые родились малыши

В Большереченском зоопарке у носух впервые родились малыши

571 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на Заводской тройное ДТП

В Омске на Заводской тройное ДТП

182 просмотров, комментировать
Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

302 просмотров, комментировать
В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину

В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину

238 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5035 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3595 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Сарваров Ильдус Ирекович
Сарваров Ильдус Ирекович

// Сарварова назначили гендиректором "Новойла"

Все упоминания (10)

Орлов Сергей Николаевич
Орлов Сергей Николаевич

// Хоккеисты «Авангарда» не смогли ответить на 5 шайб казанского «Ак Барса»

Все упоминания (7)

Эглит Николай Рудольфович
Эглит Николай Рудольфович

// «Спасите Омск!» проскандировали омичи на митинге против плохих дорог

Все упоминания (9)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

TELE2 Россия
TELE2 Россия

// В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

Все упоминания (374)

Арт-Мастер, ООО
Арт-Мастер, ООО

// Омский губернатор попросил помиловать опального бизнесмена Дениса Кузнецова

Все упоминания (66)

Авангард, ХК
Авангард, ХК

// В день открытия спорткомплекса на Дианова омичи смогут бесплатно поплавать в бассейне

Все упоминания (13)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

22 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

50 просмотров, комментировать
Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене

67 просмотров, комментировать
Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

148 просмотров, комментировать
Мошенники переключаются на молодежь

Мошенники переключаются на молодежь

181 просмотров, комментировать
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту

В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту

149 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2090 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1959 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1711 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик