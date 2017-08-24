Новости → Общество в Омске
26 августа в Омской области стартует охотничий сезон
В ближайшую субботу, 26 августа, в Омской области стартует охотничий сезон. В связи с этим в полиции напомнили, что право на охоту имеют те, у кого есть разрешение на оружие, охотничий билет, разрешение на добычу природных ресурсов. Если охотник планирует выехать в частные или приписные угодья, нужна ещё путёвка, которая будет действительна только на этой территории.
В заказниках охотиться строго запрещено. Даже за появление там с оружием грозит наказание.
Контролировать охотников будут МВД, Росгвардия, Минприроды и управление по охране животного мира. Сотрудникам этих ведомств поручено проверять особо популярные охотничьи угодья. На трассах будут организованы посты.
Сезон охоты продлится до 15 ноября.
Читайте также:
На Левобережье появится еще один памятник омичам-героям
Памятный знак откроют 5 сентября в сквере Ветеранов.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Все упоминания (6)
Новости компаний
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Мошенники переключаются на молодежь
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000