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В ближайшую субботу, 26 августа, в Омской области стартует охотничий сезон. В связи с этим в полиции напомнили, что право на охоту имеют те, у кого есть разрешение на оружие, охотничий билет, разрешение на добычу природных ресурсов. Если охотник планирует выехать в частные или приписные угодья, нужна ещё путёвка, которая будет действительна только на этой территории.

В заказниках охотиться строго запрещено. Даже за появление там с оружием грозит наказание.

Контролировать охотников будут МВД, Росгвардия, Минприроды и управление по охране животного мира. Сотрудникам этих ведомств поручено проверять особо популярные охотничьи угодья. На трассах будут организованы посты.

Сезон охоты продлится до 15 ноября.