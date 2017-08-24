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15% школьников Омской области останутся без горячего питания
Горячее питание в новом учебном году будет организовано в 85% школ Омской области, сообщили в региональном министерстве образования. На это выделено 109 миллионов рублей. Однако 15% школ останутся не охвачены.
Школьное меню уже согласовали с управлением Роспотребнадзора по Омской области. В зависимости от формы обучения дети будут получать завтраки, обеды и полдники. На своих тарелках школьники увидят и мясо, и рыбу, в обед – обязательно суп. Компоты и кисели, которые также войдут в меню, будут витаминизированными.
Всю еду будут готовить непосредственно в школе не более чем за два часа до подачи.
Стоимость школьных завтраков будет варьироваться от 55 до 60 рублей, обедов – от 65 до 70 рублей. В прошлом году субсидии на горячее питание получили более 55 тысяч человек. Сколько школьников получат их в этом году, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что все школы Омской области уже готовы к новому учебному году.
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