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Житель Читинской области зарезал омича из-за шуток
Поножовщиной закончилась пьянка в одном из домов на улице 1 Мая в Омске. 37-летний мужчина из Читинской области жил там у своей знакомой. 23 августа, когда они выпивали, к ним пришел приятель хозяйки – 60-летний омич.
В какой-то момент читинец стал выгонять омича. Тот уходить отказывался и стал подшучивать над пенсионером. В ответ мужчина ударил омича ножом в грудь.
На место прибыли медики, но спасти пострадавшего им не удалось.
Как сообщили в СУСК России по Омской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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