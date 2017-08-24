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НовостиПроисшествия в Омске

Житель Читинской области зарезал омича из-за шуток

Житель Читинской области зарезал омича из-за шуток
Источник картинки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
24.08.2017 17:23
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Поножовщиной закончилась пьянка в одном из домов на улице 1 Мая в Омске. 37-летний мужчина из Читинской области жил там у своей знакомой. 23 августа, когда они выпивали, к ним пришел приятель хозяйки – 60-летний омич.  

В какой-то момент читинец стал выгонять омича. Тот уходить отказывался и стал подшучивать над пенсионером. В ответ мужчина ударил омича ножом в грудь.

На место прибыли медики, но спасти пострадавшего им не удалось.

Как сообщили в СУСК России по Омской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Автор: Марина Петрова
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