Назаров рассказал, как надо оценивать его работу

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Губернатор Омской области Виктор Назаров назвал наиболее важным параметром качества своей работы исполнение майских указов президента. Подводя итоги своей пятилетней работы, он отметил, что одной из главных задач было снятие социальной напряженности.

В итоге сегодня нет той огромной очереди в детские сады, нет очереди в дома престарелых. Продолжительность жизни омичей увеличилась на полтора года. Снизились показатели смертности. Демографическая ситуация относительно благополучная. В разы выросли объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению,

– отметил Назаров, сообщает пресс-служба правительства области.

Он подчеркнул, что правительству региона всегда приходится работать в условиях ограниченного бюджета, то есть решать на что потратить деньги – на строительство мостов или обустройство парков. В то же время Назаров добавил, что на Омск денег уходит немало. Так, в прошлом году город получил 44% бюджета всей области.

Как ранее сообщал Омскпресс, Назаров также заявил, что за последние пять лет объем производства с/х продукции в Омской области вырос на 73%.