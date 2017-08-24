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За 5 лет объем производства с/х продукции в Омской области вырос на 73%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Омской области приближается к 100 миллиардам рублей в год, за последние пять лет этот показатель вырос на 73%, сообщил губернатор региона Виктор Назаров. По его словам, сейчас область занимает 20 место в стране.

Чтобы прийти к этим цифрам, мы очень многое сделали, в сферу АПК было привлечено более 30 миллиардов рублей инвестиций. Модернизировано и построено около сотни животноводческих объектов. Реализовано 88 инвестиционных проектов,

– подчеркнул Назаров, подводя итоги своей пятилетней работы на должности главы региона.

Он также отметил, что за это время сельское хозяйство перестало быть убыточным. Налоговые отчисления из отрасли увеличились на 27%.

По словам Назарова, кризис несомненно сказался на промышленности региона, однако отрасль «выстояла». В столь сложный период годовые объемы выпуска продукции не упали, а поднялись. В основной капитал промышленных предприятий было инвестировано свыше 150 миллиардов рублей. Деньги пошли на модернизацию и строительство новых объектов.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас необходимо переориентировать военно-промышленной комплекс на выпуск гражданской продукции. Ещё одна цель – повышение зарплат бюджетников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виктор Назаров возглавляет Омскую область с 2012 года.