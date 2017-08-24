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На Левобережье появится еще один памятник омичам-героям
5 сентября в 11:00 в сквере Ветеранов на Левобережье установят памятник омичам-участникам Великой Отечественной войны. На памятном знаке будут увековечены имена 199 жителей нынешнего Кировского округа.
Инициаторами установки памятника стали местные жители. Сквер был выбран неслучайно – именно там у памятника солдату-герою традиционно собираются ветераны ВОВ, участники боевых действий в Чечне и в Афганистане. На реализацию проекта из бюджета выделили 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Омска.
На Левобережье расположено более 60 мемориальных объектов, посвященных героическим людям и событиям.
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