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Омск получил из бюджета своей области 44%, а Новосибирск - только 33%

В прошлом году Омск получил из консолидированного бюджета своей области 44%, а соседний Новосибирски из своей - только 33%. Такие цифры озвучил губернатор Омской области Виктор Назаров. Он считает необоснованным претензии на то, будто городу не достается денег.

Так что об Омске мы помним. А когда с бюджетом станет полегче, будут и большие проекты.

– заявил Назаров в интервью «Коммерческим вестям».

Как сообщал ранее Омскпресс, из-за дефицита городского бюджета мэрия Омска закредитовалась в «Сбербанке» седьмой раз за год.