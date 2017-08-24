Новости → Бизнес в Омске
В Омске налоговики нашли уже 37 000 компаний-призраков
В Омске сотрудники налоговой инспекции по состоянию на 1 августа текущего года нашли 37 000 компаний-призраков. Это юридические лица, которые были зарегистрированы на бумаге, но не подавали признаков жизни. Все «мертвые души», которые удалось обнаружить при проверке, теперь исключены из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Такая чистка федерального информационного ресурса позволяет обеспечить всех заинтересованных лиц актуальной и достоверной информацией о потенциальных партнерах и возможных контрагентах, просчитать риски и предостеречь от сомнительных сделок.
̶ сказали в пресс-службе областного управления ФНС.
Ранее Омскпресс уже сообщал о махинациях с фирмами-однодневками. Так, подозреваемый в мошенничестве новосибирец вместо 170 миллионов возмещенного НДС получит срок.
Читайте также:
В Омске слесарь, 5 лет работавший без трудовой книжки, легализовал свой стаж в суде
Работодателю придется сделать выплаты за пять лет в Пенсионный фонд и на медицинскую страховку.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Мошенники переключаются на молодежь
BlaBlaCar интегрируется в Google Maps
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»