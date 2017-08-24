В Омске налоговики нашли уже 37 000 компаний-призраков

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По результатам проверки «мертвые души» были удалены из реестра юридических лиц.

В Омске сотрудники налоговой инспекции по состоянию на 1 августа текущего года нашли 37 000 компаний-призраков. Это юридические лица, которые были зарегистрированы на бумаге, но не подавали признаков жизни. Все «мертвые души», которые удалось обнаружить при проверке, теперь исключены из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Такая чистка федерального информационного ресурса позволяет обеспечить всех заинтересованных лиц актуальной и достоверной информацией о потенциальных партнерах и возможных контрагентах, просчитать риски и предостеречь от сомнительных сделок.

̶ сказали в пресс-службе областного управления ФНС.

Ранее Омскпресс уже сообщал о махинациях с фирмами-однодневками. Так, подозреваемый в мошенничестве новосибирец вместо 170 миллионов возмещенного НДС получит срок.