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НовостиВ мире

Мошенники переключаются на молодежь

Мошенники переключаются на молодежь
Источник картинки
Интерес мошенников к молодежи растет, в то время как количество мошеннических заявлений на кредит от лица шестидесятилетних снижается.
24.08.2017 14:40
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Мошенники предпочитают двадцатилетних: интерес мошенников к молодежи растет, в то время как количество мошеннических заявлений на кредит от лица шестидесятилетних снижается. Согласно проведенному в Великобритании исследованию компании Experian в последние 3 года значительно возросло количество мошеннических кредитных заявлений, подаваемых от имени двадцатилетних.

Доля мошенничества, направленного на тех, кому еще нет тридцати, с 2014 г. увеличилась на 6%. В то же время за тот же период отмечено снижение преступной активности на 8,4% в отношении лиц от 50 лет и старше. Атаки мошенников на людей старшего возраста (от 60 лет) снизились более всего – на 5,8%.

Как показывает исследование, особый интерес для мошенников представляют семьи, с трудом выживающие на минимальный доход и предпочитающие расчеты наличными. Мошенничество, направленное против этой группы, возросло на 2,4% с прошлого года и на 4,2% по сравнению с показателями за 2015 г. Еще один сегмент, представители которого зарабатывают нерегулярно и/или с трудом сводят концы с концами. Они также все чаще становятся жертвой преступников – наблюдается рост на 4% за два года.

Автор: Варвара Кошкина
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