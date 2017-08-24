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В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
С 25 по 27 августа в Москве на двух крупнейших спортивных площадках Аквакомплекс «Лужники» и ДС «Мегаспорт» состоится турнир «Большой Кубок» с участием сильнейших CrossFit атлетов СНГ. Этот чемпионат соберет 230 подготовленных спортсменов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана и станет самым масштабным в истории CrossFit сообщества СНГ.
Атлетам, выступающим в различных дивизионах, предстоит пройти сложнейшие испытания на воде и суше и продемонстрировать мастерство в гимнастике и тяжелой атлетике. Определить самого физически подготовленного человека и команду помогут уникальные задания, разработанные при поддержке организаторов европейских этапов Reebok CrossFit Games. Общий призовой фонд составит 2 000 000 рублей.
Болельщиков и атлетов ждет не только зрелищная борьба за победу, но и тематическая Expo зона от партнеров «Большого Кубка», где будут представлены десятки производителей товаров для функционального тренинга и занятий CrossFit.
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