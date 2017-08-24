Этим летом омичи предпочитали ходить в кино

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В целом этим летом россияне потратили на летние развлечения в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Согласно анализу трат россиян, проведенных специалистами сервиса «Яндекс.Деньги», оказалось, что этим летом пользователи потратили на развлечения в 6 раз больше, чем за летние месяцы 2016 года. Людей, которые платили за развлечения, стало в 3,5 раза больше, количество платежей выросло в 4,5 раза.

По данным исследования, топ-5 популярных развлечений этого лета выглядит так: бары, театры, кино, спортивные мероприятия, концерты. Следующие по популярности — цирки, квесты, музеи, развлечения для детей и экскурсии.

В большинстве городов-миллионников самое популярное развлечение — кино. Это касается Омска, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Новосибирска, Казани, Челябинска, Воронежа, Самары и Красноярска.

В этих городах средний чек за поход в кинотеатр колеблется от 282 рублей (в Омске) до 720 рублей (в Москве). Жители некоторых городов предпочитают другие развлечения.

Самые большие средние чеки — спортивные мероприятия (2428 рублей), развлечения для детей (2326 рублей), билеты на футбольные матчи (1800 рублей). Далее идут экскурсии — 1757 рублей, концерты — 1694 рубля, театры — 1524 рубля, цирки и аттракционы — 1426 рублей, зоопарки — 1051 рубль. Меньше всего в среднем за раз люди тратят в музеях (853 рубля), барах (602 рубля) и кино (575 рублей).