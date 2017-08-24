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В Омске на Заводской тройное ДТП
Сегодня около часа дня произошло тройное ДТП на перекрестке улиц Заводской и 1-й Заводской. Иномарка Toyota Noah столкнулась с отечественными автомобилями «Газ 3110» и «Лада Приора», причем последняя перевернулась через крышу. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.
Приора двигалась по 1-й Заводской в направлении улицы Энтузиастов. После столкновения с Тойотой и Волгарем, два раза перевернулась через крышу, но встала на колеса.
̶ пишут очевидцы, опубликовавшие фото с места происшествия.
На фотографиях видно, что на месте происшествия работают правоохранители, а проезд по Заводской затруднен. Официальных комментариев о ДТП со стороны правоохранительных органов пока не поступало, но омичи уже активно обсуждают аварию в соцсетях.
Светофор на этом перекрестке нужен. Тем более сейчас, когда дорогу сделали и трафик увеличился.
– считает Вячеслав Ж.
А месяца 3 назад даже теоритически такое ДТП там бы не произошло.
̶ убежден Владимир Х.
И при чём здесь дорога, сделали? Аварии были и на ушатанной дороги. Ездили по ямам, кричали все «дороги делайте»! Сделали. Теперь опять плохо. Голову надо иметь, а не на дороги сваливать, как и на «трассу Смерти». Завтра там перебороздят вам дорогу и опять сопли!
– резюмировал Арсений С.
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