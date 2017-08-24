Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.517 Safari/537.36

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Управление МВД России по Омской области выступило с официальным опровержением информации о перевернувшимся военном крае. Видео с якобы перевернувшимся под Омском краном было опубликовано в группе «Аварийный Омск» накануне.

Это не Омск.

– лаконично написали сегодня представители МВД с официального аккаунта ведомства в комментариях под видео.

Однако в некоторых местных СМИ уже успели разместить фейковую новость о якобы произошедшим под Омском ДТП.

Как сообщал Омскпресс ранее, в штабе Навального опровергли заявления ряда омских СМИ про штраф за свастику, который якобы получил волонтер фонда.