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Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране
Управление МВД России по Омской области выступило с официальным опровержением информации о перевернувшимся военном крае. Видео с якобы перевернувшимся под Омском краном было опубликовано в группе «Аварийный Омск» накануне.
Это не Омск.
– лаконично написали сегодня представители МВД с официального аккаунта ведомства в комментариях под видео.
Однако в некоторых местных СМИ уже успели разместить фейковую новость о якобы произошедшим под Омском ДТП.
Как сообщал Омскпресс ранее, в штабе Навального опровергли заявления ряда омских СМИ про штраф за свастику, который якобы получил волонтер фонда.
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