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В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину
Сегодня утром автоледи не смогла нормально припарковаться на улице Дмитриева, 5 и врезалась в магазин «Магнит». Фотографии с места примагничивания появились в одной из городских групп в соцсетях.
Девушка пыталась припарковаться, видимо перепутала педали... перескочила через бордюр и въехала в погрузочную эстакаду магазина «Магнит».
– сообщил очевидец Андрей П., опубликовавший фото.
Комментаторы делают акцент на гендерную принадлежность водителя.
Курица, ей только на Омском метро ездить.
̶ пишет Александр К.
Стараюсь обращать внимание на паркующихся так баб. А то мало ли чего. Одна бабец как-то в меня въехала так, перескочив через бардюр.
̶ не доверяет женщинам Андрей З.
2 педали... 50/50 из двух вариантов выбрать не тот)
– рассуждает Владислав Г.
Ахахаха))) ОКА С ВОСКЛ ЗНАКОМ, это суперпредупреждающий участник дорожного движения) надо перекреститься и обогнать, да поскорее.... :)
̶ предупреждает Кирилл И.
Не видел ни одного мужчину,который бы перепутал газ с тормозом.
– убежден Роман К.
Официальных комментариев относительно происшествия со стороны правоохранительных органов или магазина на данный момент не поступало.
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