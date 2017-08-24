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В соцсетях обсуждают фото с места происшествия.

В Омске на Дмитриева автоледи «примагнитилась» к магазину

Сегодня утром автоледи не смогла нормально припарковаться на улице Дмитриева, 5 и врезалась в магазин «Магнит». Фотографии с места примагничивания появились в одной из городских групп в соцсетях.

Девушка пыталась припарковаться, видимо перепутала педали... перескочила через бордюр и въехала в погрузочную эстакаду магазина «Магнит».

– сообщил очевидец Андрей П., опубликовавший фото.

Комментаторы делают акцент на гендерную принадлежность водителя.

Курица, ей только на Омском метро ездить.

̶ пишет Александр К.

Стараюсь обращать внимание на паркующихся так баб. А то мало ли чего. Одна бабец как-то в меня въехала так, перескочив через бардюр.

̶ не доверяет женщинам Андрей З.

2 педали... 50/50 из двух вариантов выбрать не тот)

– рассуждает Владислав Г.

Ахахаха))) ОКА С ВОСКЛ ЗНАКОМ, это суперпредупреждающий участник дорожного движения) надо перекреститься и обогнать, да поскорее.... :)

̶ предупреждает Кирилл И.

Не видел ни одного мужчину,который бы перепутал газ с тормозом.

– убежден Роман К.

Официальных комментариев относительно происшествия со стороны правоохранительных органов или магазина на данный момент не поступало.