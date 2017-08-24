Омич украл в поезде телефон и квадрокоптер у несовершеннолетней пассажирки

StackRambler/2.0 (MSIE incompatible; News)

Сотрудникам транспортной полиции удалось по горячим следам раскрыть преступление, совершенное на поезде Новокузнецк-Анапа. К правоохарнителям обратилась пожилая пассажирка с жалобой на то, что ее внучку обокрали. У девочки пропал квадрокоптер и сотовый телефон общей стоимостью 11 000 рублей.

14-летняя пассажирка, ехавшая на черноморский курорт, взяла с собой девайсы: телефон она держала на столике, а квадрокоптер - в багажной полке под постелью. Следователи выяснили, что в плацкартное полукупе к потерпевшей заглядывал подозрительный мужчина, ехавший в соседнем вагоне. В Омске он сошел с поезда. Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Омска.

Как стало известно Омскпресс, свою вину омич не стал отрицать и даже вернул квадрокоптер. А вот телефон он уже успел сбыть на одном из омских рынков. По факту кражи возбуждено уголовное дело.