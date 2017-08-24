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За сутки два 7-летних ребенка пострадали в ДТП в Омской области

В минувшую среду, 23 августа, около 19:20 часов в полицию поступила информация о ДТП на Левобережье Омска.

Как установили стражи порядка, 37-летний водитель ВАЗа во дворе дома №8 по улице Конева наехал на 7-летнюю девочку, шедшую по дворовому проезду. Ребенка госпитализировали, сообщает областное УМВД.

Еще один несовершеннолетний пострадал в ДТП в Калачинском районе. Как выяснилось, в городе Калачинске 7-летний велосипедист, двигаясь по улице Фрунзе, въехал в ВАЗ-21099, за рулем которого был 24-летний мужчина. Юного велосипедиста медики после осмотра отпустили домой.

Обстоятельства обеих аварий устанавливают сотрудники полиции.