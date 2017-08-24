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Житель Омской области зарубил спящего отца топором
Сегодня стало известно об убийстве, произошедшем накануне в Большеуковском районе Омской области. 26-летний юноша по неясным причинам ударил своего отца топором по голове. На момент нападения отец спал, вернувшись с вахты. В доме также находилась его жена, мать подозреваемого ̶ она и вызвала скорую помощь.
Медики госпитализировали 56-летнего мужчину, но в больнице он скончался. Его сын задержан, ведется проверка его вменяемости.
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