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В Омске владелец обувного бутика чуть не лишился товара из-за долга
Судебные приставы чуть не арестовали у 61-летнего владельца обувного магазина весь товар за долги перед ИФНС по Кировскому округу. Как оказалось, бизнесмен задолжал более 36 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области, сотрудники надзорного ведомства приехали в обувной бутик, расположенный в крупном ТЦ на Левобережье Омска, ознакомились с ассортиментом в магазине должника и начали арестовывать имущество.
Под опись попало 14 пар женской обуви, стоимость которых в результате оценки не превысила даже 1 тысячи рублей. Испугавшись убытков, бизнесмен решил погасить долг. Уже через 40 минут его представитель приехал в магазин и выплатил необходимую сумму.
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