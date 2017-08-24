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Долг владельца магазина перед ИФНС по Кировскому округу превысил 36 тысяч рублей.

В Омске владелец обувного бутика чуть не лишился товара из-за долга

Судебные приставы чуть не арестовали у 61-летнего владельца обувного магазина весь товар за долги перед ИФНС по Кировскому округу. Как оказалось, бизнесмен задолжал более 36 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области, сотрудники надзорного ведомства приехали в обувной бутик, расположенный в крупном ТЦ на Левобережье Омска, ознакомились с ассортиментом в магазине должника и начали арестовывать имущество.

Под опись попало 14 пар женской обуви, стоимость которых в результате оценки не превысила даже 1 тысячи рублей. Испугавшись убытков, бизнесмен решил погасить долг. Уже через 40 минут его представитель приехал в магазин и выплатил необходимую сумму.