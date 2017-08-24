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В Омске парень пришел с повинной об убийстве бомжихи
26-летний житель Кировского округа Омска раскаялся в совершенном два года назад убийстве бомжихи и пришел в полицию с повинной. Он показал удивленным полицейским место на Ново-Кировском кладбище, где закопал тело. Там, действительно нашли труп, который уже превратился в скелет. Возможно, о преступлении так бы никто и не узнал, если бы омича не замучила совесть.
По словам парня, два года назад его жена пожалела 46-летнюю бездомную женщину, привела ее домой и оставила ночевать. А на следуюзщий день глава семейства увидел, что гостья крадет их вещи. Юноша, недолго думая, схватил нож и ударил бездомную в шею, от потери крови она скончалась. Труп омич вынес на ближайшее кладбище и закопал.
Теперь 26-летнему убийце грозит большой срок. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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