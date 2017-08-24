В Омске парень пришел с повинной об убийстве бомжихи

Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SAMSUNG SM-A300F Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/5.4 Chrome/51.0.2704.106 Mobile Safari/537.36

26-летний житель Кировского округа Омска раскаялся в совершенном два года назад убийстве бомжихи и пришел в полицию с повинной. Он показал удивленным полицейским место на Ново-Кировском кладбище, где закопал тело. Там, действительно нашли труп, который уже превратился в скелет. Возможно, о преступлении так бы никто и не узнал, если бы омича не замучила совесть.

По словам парня, два года назад его жена пожалела 46-летнюю бездомную женщину, привела ее домой и оставила ночевать. А на следуюзщий день глава семейства увидел, что гостья крадет их вещи. Юноша, недолго думая, схватил нож и ударил бездомную в шею, от потери крови она скончалась. Труп омич вынес на ближайшее кладбище и закопал.

Теперь 26-летнему убийце грозит большой срок. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.