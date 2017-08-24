Жительница Омской области задохнулась в собственном погребе

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В поселке городского типа Крутинка соседи обнаружили в погребе труп местной пенсионерки. Они пришли домой к 77-летней женщине 23 августа около 21:30 часа. Соседка лежала в погребе и уже была мертва.

Следком начал проверку по факту смерти пенсионерки.

Следователь Тюкалинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Александр Падалко рассказал Om1.ru о том, что по предварительной версии пожилая женщина, залезла в погреб, чтобы почистить его перед закладкой нового урожая картофеля. От скопившегося в погребе газа она потеряла сознание. Возможно, ее еще можно было спасти, если бы пенсионерку сразу обнаружили и вытащили оттуда.