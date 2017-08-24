ФАС выявил завышение цен на комплектующие для омской ракеты «Ангара-А5»

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В Федеральную Антимонопольную Службу России с жалобой на своих поставщиков из пензенского АО «НИИФИ» пожаловалось омское производственное объединение «Полет». Одно из крупнейших машиностроительных предприятий РФ, занимающееся в том числе и производством ракет-носителей «Ангара-А5», заподозрили незаконные завышения цен на комплектующие для ракеты.

Антимонопольщики проверили АО «НИИФИ» и выявило нарушения при выполнении оборонного госзаказа. По предварительным данным, завышение цен произошло из-за включения в стоимость необоснованных затрат.

ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции.

– цитирует слова замглавы ФАС России Даниила Фесюка официальный сайт антимонопольной службы.

Как стало известно Омскпресс, проверка АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» продолжается.