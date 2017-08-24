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Омский политех занял 23 место в рейтинге вузов РФ по подготовке IT-специалистов
ОмГТУ вошел в «Лигу D» рейтинга российских университетов по подготовке IT-специалистов. Вуз занял в списке 23-е место, «по соседству» расположились такие образовательные учреждения как Уральский федеральный университет, Донской технический университет и Высшая школа экономики.
Как отметили в областном Правительстве, данный рейтинг позволяет отразить динамику «интеграции» выпускников-айтишников. Его основа – количество упоминаний софтверными компаниями университетов как источников новых сотрудников штата.
Сейчас ОмГТУ– организатор главных событий в IT-сфере Омской области. Вуз сотрудничает с предприятиями, включенными в IT-кластер.
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