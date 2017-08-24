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Омская пенсионерка стала «сиротой войны» в 73 года
Омская пенсионерка Людмила Вацловна В. смогла получить статус «сирота войны» лишь в 73 года из-за путаницы с отчеством. Отец омички, пропавший без вести в апреле сорок пятого, носил непривычное для русского уха имя Вацлав. Мать вскоре вышла замуж повторно, а дочку в школе вместо «Вацловна» записали как «Васильевну». Русифицированнео отчество перекочевало из школьного аттестата в диплом медучилища.
Мне как раз подошло время получать паспорт, исполнилось 18 лет. В паспортном столе и выяснили, что отчество у меня в документах не совпадает, но паспорт выдали все же на «Васильевну».
–цитирует Людмилу Вацловну «Домовой совет».
Идея восстановить настоящее отчество пришло женщине лишь недавно. Родство между пропавшим без вести солдатом Вацлавом и его дочерью пришлось доказывать через суд. Как стало известно Омскпресс, суд подтвердил родство пенсионерки с ее отцом. Теперь 73-летняя омичка готовит докмуенты для получения удостоверения «Сирота войны».
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