Омская пенсионерка стала «сиротой войны» в 73 года

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-J510FN Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/5.4 Chrome/51.0.2704.106 Mobile Safari/537.36

Омская пенсионерка Людмила Вацловна В. смогла получить статус «сирота войны» лишь в 73 года из-за путаницы с отчеством. Отец омички, пропавший без вести в апреле сорок пятого, носил непривычное для русского уха имя Вацлав. Мать вскоре вышла замуж повторно, а дочку в школе вместо «Вацловна» записали как «Васильевну». Русифицированнео отчество перекочевало из школьного аттестата в диплом медучилища.

Мне как раз подошло время получать паспорт, исполнилось 18 лет. В паспортном столе и выяснили, что отчество у меня в документах не совпадает, но паспорт выдали все же на «Васильевну».

–цитирует Людмилу Вацловну «Домовой совет».

Идея восстановить настоящее отчество пришло женщине лишь недавно. Родство между пропавшим без вести солдатом Вацлавом и его дочерью пришлось доказывать через суд. Как стало известно Омскпресс, суд подтвердил родство пенсионерки с ее отцом. Теперь 73-летняя омичка готовит докмуенты для получения удостоверения «Сирота войны».