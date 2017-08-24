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НовостиСпорт в Омске

На «Арене-Омск» встретятся «Авангард» и «Северсталь»

На «Арене-Омск» встретятся «Авангард» и «Северсталь»
Источник картинки
Игра обещает быть интересной: у омичей за плечами победа над рижским «Динамо», а у их соперников - обидное поражение в матче с «Югрой».
24.08.2017 11:45
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Сегодня, 24 августа, в 19:00 часов на «Арене-Омск» начнется матч омского «Авангарда» против череповецкой «Северстали». Это будет уже вторая игра регулярного чемпионата. Омичи уже провели утреннюю раскатку перед вечерней встречей.

Предполагается, что хоккеисты выйдут на лед с разным настроением. Как уже писал Омскпресс, омичи выиграли предыдущую игру с «Динамо» (Рига). Череповчане, напротив, пропустили решающую шайбу в овертайме и отдали победу ханты-мансийской «Югре».

На официальном сайте ХК «Авангард» приводят небольшую статистику из истории встреч двух команд, которые сыграют сегодня в Омске.

Соперники встречались в матчах чемпионатов страны 75 раз. Впереди омичи, одержавшие 47 побед, при четырех ничьих и 24 поражениях. Шайбы 240 – 177. На высшем уровне проведено 66 матчей. У «Авангарда» 44 победы, у «Северстали» – 19. Три встречи сильнейшего не выявили. Шайбы 206 – 140,

- сообщает пресс-служба клуба.

Интересным фактом является то, что «Северсталь» является самой малогабаритной командой КХЛ. Средний вес игроков составляет 85.13 кг, а рост - 181.08 см. Самым компактным игроком череповецкой команды стал новый чешский нападающий Петр Голик. Его рост составляет 172 см, а вес - 73 кг.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Автор: Мария Ильченко
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