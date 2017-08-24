Новости → Спорт в Омске
На «Арене-Омск» встретятся «Авангард» и «Северсталь»
Сегодня, 24 августа, в 19:00 часов на «Арене-Омск» начнется матч омского «Авангарда» против череповецкой «Северстали». Это будет уже вторая игра регулярного чемпионата. Омичи уже провели утреннюю раскатку перед вечерней встречей.
Предполагается, что хоккеисты выйдут на лед с разным настроением. Как уже писал Омскпресс, омичи выиграли предыдущую игру с «Динамо» (Рига). Череповчане, напротив, пропустили решающую шайбу в овертайме и отдали победу ханты-мансийской «Югре».
На официальном сайте ХК «Авангард» приводят небольшую статистику из истории встреч двух команд, которые сыграют сегодня в Омске.
Соперники встречались в матчах чемпионатов страны 75 раз. Впереди омичи, одержавшие 47 побед, при четырех ничьих и 24 поражениях. Шайбы 240 – 177. На высшем уровне проведено 66 матчей. У «Авангарда» 44 победы, у «Северстали» – 19. Три встречи сильнейшего не выявили. Шайбы 206 – 140,
- сообщает пресс-служба клуба.
Интересным фактом является то, что «Северсталь» является самой малогабаритной командой КХЛ. Средний вес игроков составляет 85.13 кг, а рост - 181.08 см. Самым компактным игроком череповецкой команды стал новый чешский нападающий Петр Голик. Его рост составляет 172 см, а вес - 73 кг.
Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
Читайте также:
Омичи увезли две бронзы с Первенства России по гребле на байдарках и каноэ
В Казани завершились первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичи готовы отдать 18,5 тыс руб за ужин с хоккеистами
Омские заключенные провели турнир по шахматам
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Все упоминания (6)
Новости компаний
BlaBlaCar интегрируется в Google Maps
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»