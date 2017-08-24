Омич судится с коллекторами и микрофинансистами из-за чужого кредита

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37-летний омич Артем Б. решил судиться с коллекторами и микрофинансистами из-за чужого кредита. По словам истца, знакомый записал его, как поручителя в своей анкете, когда брал кредит в микрофинансовой компании «Деньги сразу». Теперь ему по тридцать раз в день звонят коллекторы с разных номеров и требуют найти знакомого должника.

Я считаю, что за моральный ущерб по таким делам должны выплачиваться миллионы — тогда, возможно, коллекторские компании почувствуют ответственность.

— цитирует слова пострадавшего от коллекторов омича «НГС.Омск».

Суд первой инстанции отклонил иск омича, требовавшего от коллекторов компенсацию за моральный ущерб. Тогда мужчина обратился в областной суд и принес доказательства: аудиозаписи и детализацию звонков. Заседание по делу прошло вчера, но и там его иск не удовлетворили.

Как стало известно Омскпресс, мужчина не собирается смиряться и хочет подавать кассационную жалобу.