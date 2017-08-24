Новости → Экономика в Омске
Омские предприниматели могут экспортировать товары в Азию через монгольскую зону «Алтанбулаг»
Омские предприятия могут поставлять свою продукцию через монгольскую свободную зону «Алтанбулаг» в городе Улан-Батор.
Как отметили в городской Администрации, эта зона – наиболее короткий торговый путь евроазиатской экономики, нацеленный на развитие экспорта и импорта с Монголией. При этом свободная зона предлагает бизнесменам льготы на поставки товаров с низкой себестоимостью.
Сейчас импорт товара в Монголию на добавленную стоимость облагается налогом в размере 16%, таможенная пошлина составляет 6%. Однако при торговле через «Алтанбулаг» эти расходы можно исключить.
Монгольская свободная зона позволяет предпринимателям на выгодных условиях ввозить свои товары как в Монголию, так и в Японию, Южную Корею и другие азиатские страны.
За дополнительной информацией можно обратиться в департамент городской экономической политики омской мэрии по телефону: 78-78-40.
Читайте также:
Санкции не мешают иностранцам все больше инвестировать в экономику Омской области
Только за 2016 год в экономику региона вложили на 68% больше, чем в прошлом году.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омское оборонное производство ждет диверсификация
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Все упоминания (6)
Новости компаний
BlaBlaCar интегрируется в Google Maps
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»