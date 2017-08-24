Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.10 Safari/537.11

Монгольская свободная зона позволяет предпринимателям на выгодных условиях ввозить свои товары как в Монголию, так и в Японию, Южную Корею и другие азиатские страны.

Омские предприниматели могут экспортировать товары в Азию через монгольскую зону «Алтанбулаг»

Омские предприятия могут поставлять свою продукцию через монгольскую свободную зону «Алтанбулаг» в городе Улан-Батор.

Как отметили в городской Администрации, эта зона – наиболее короткий торговый путь евроазиатской экономики, нацеленный на развитие экспорта и импорта с Монголией. При этом свободная зона предлагает бизнесменам льготы на поставки товаров с низкой себестоимостью.

Сейчас импорт товара в Монголию на добавленную стоимость облагается налогом в размере 16%, таможенная пошлина составляет 6%. Однако при торговле через «Алтанбулаг» эти расходы можно исключить.

Монгольская свободная зона позволяет предпринимателям на выгодных условиях ввозить свои товары как в Монголию, так и в Японию, Южную Корею и другие азиатские страны.

За дополнительной информацией можно обратиться в департамент городской экономической политики омской мэрии по телефону: 78-78-40.