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НовостиЭкономика в Омске

Омские предприниматели могут экспортировать товары в Азию через монгольскую зону «Алтанбулаг»

Омские предприниматели могут экспортировать товары в Азию через монгольскую зону «Алтанбулаг»
Источник картинки
Монгольская свободная зона позволяет предпринимателям на выгодных условиях ввозить свои товары как в Монголию, так и в Японию, Южную Корею и другие азиатские страны.
24.08.2017 11:15
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Омские предприятия могут поставлять свою продукцию через монгольскую свободную зону «Алтанбулаг» в городе Улан-Батор.

Как отметили в городской Администрации, эта зона – наиболее короткий торговый путь евроазиатской экономики, нацеленный на развитие экспорта и импорта с Монголией. При этом свободная зона предлагает бизнесменам льготы на поставки товаров с низкой себестоимостью.

Сейчас импорт товара в Монголию на добавленную стоимость облагается налогом в размере 16%, таможенная пошлина составляет 6%. Однако при торговле через «Алтанбулаг» эти расходы можно исключить.

Монгольская свободная зона позволяет предпринимателям на выгодных условиях ввозить свои товары как в Монголию, так и в Японию, Южную Корею и другие азиатские страны.

За дополнительной информацией можно обратиться в департамент городской экономической политики омской мэрии по телефону: 78-78-40.

Автор: Анна Гапошина
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