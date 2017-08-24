В Омском районе две девочки сбежали от опекунов из-за издевательств

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Разобраться в том, что на самом деле творилось в благополучной на вид семье, должен суд.

Семейная пара из поселка Надеждино в Омской области не оправдала возложенных государством надежд. Супруги взяли на воспитание троих детей из детдома, чтобы воспитывать их вместе с трями своими родными детьми. Но, как оказалось, методы воспитания у них были специфичные: по словам приемных детей из них сделали рабов, которые должны были обслуживать всю семью.

Подробности о методах воспитания в этой благополучной на вид семье стали известны после того, как две приемные девочки, четырнадцати- и пятнадцатилетняя, сбежали из дома. По их словам, они терпели битье и другие издевательства.

Всем в семье заправляла мама. Нас избивали, если ей, например, казалось, что пол помыт недостаточно хорошо. А однажды я приготовила суп, но ее родные дети его есть не стали. Она оставила кастрюлю на столе и запретила ставить в холодильник. А когда он прокис, заставила меня съесть его весь. И при этом приговаривала: «В следующий раз будешь знать, как переводить продукты!»

– цитирует слова одной из девочек «Комсомольская правда».

Девочки были так запуганы, что после первого побега ничего не рассказали полицейским. Но вскоре жизнь в приемной семье стала настолько невыносимой, что они сбежали снова и на этот раз уже не стали молчать.

На данный момент девочки изъяты из семьи, а на опекунов заведено уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними. Свою вину супруги отрицают. В отношении третьего приемного ребенка, 10-летнего мальчика, правонарушений не выявлено. Разобраться в том, что на самом деле творилось в благополучной на вид семье, должен суд.