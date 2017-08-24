Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
24
августа
чт
Вечер +23
Ночь +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.60 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1144

НовостиОбщество в Омске

В Омском районе две девочки сбежали от опекунов из-за издевательств

В Омском районе две девочки сбежали от опекунов из-за издевательств
Разобраться в том, что на самом деле творилось в благополучной на вид семье, должен суд.
24.08.2017 11:15
Поделиться:

Семейная пара из поселка Надеждино в Омской области не оправдала возложенных государством надежд. Супруги взяли на воспитание троих детей из детдома, чтобы воспитывать их вместе с трями своими родными детьми. Но, как оказалось, методы воспитания у них были специфичные: по словам приемных детей из них сделали рабов, которые должны были обслуживать всю семью.

Подробности о методах воспитания в этой благополучной на вид семье стали известны после того, как две приемные девочки, четырнадцати- и пятнадцатилетняя, сбежали из дома. По их словам, они терпели битье и другие издевательства.

Всем в семье заправляла мама. Нас избивали, если ей, например, казалось, что пол помыт недостаточно хорошо. А однажды я приготовила суп, но ее родные дети его есть не стали. Она оставила кастрюлю на столе и запретила ставить в холодильник. А когда он прокис, заставила меня съесть его весь. И при этом приговаривала: «В следующий раз будешь знать, как переводить продукты!» 

– цитирует слова одной из девочек «Комсомольская правда».

Девочки были так запуганы, что после первого побега ничего не рассказали полицейским. Но вскоре жизнь в приемной семье стала настолько невыносимой, что они сбежали снова и на этот раз уже не стали молчать.

На данный момент девочки изъяты из семьи, а на опекунов заведено уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними. Свою вину супруги отрицают.  В отношении третьего приемного ребенка, 10-летнего мальчика, правонарушений не выявлено. Разобраться в том, что на самом деле творилось в благополучной на вид семье, должен суд.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 93
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: приемные дети, детдом, побег, дети, несовершеннолетние, опекуны

Читайте также:

Изображение

Общественники предложили новые трамвайные маршруты в Омске

Одно из предложений омичей было пустить трамвай от улицы Заозерной до «Меги».

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

Омич пожаловался на уходящие в Москву налоги в эфире федерального телеканала

Омич пожаловался на уходящие в Москву налоги в эфире федерального телеканала

902 просмотров, комментировать
Сегодня в Омске ожидается ливень

Сегодня в Омске ожидается ливень

778 просмотров, комментировать
В Омске обсуждают «волны» на дороге вдоль Иртышской набережной

В Омске обсуждают «волны» на дороге вдоль Иртышской набережной

254 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

Для омских школьников проводят розыгрыш транспортных карт

314 просмотров, комментировать
Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

Омичи в соцсетях высмеяли ЖКХ «Надежда»

239 просмотров, комментировать
В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

В Омске с парковки возле гипермаркета эвакуировали машины лже-инвалидов

318 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5020 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3585 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Дмитриевский Сергей Вячеславович
Дмитриевский Сергей Вячеславович

// Мускулы Александра Колясникова вновь победили на чемпионате в Омске

Все упоминания (12)

Владыка Владимир
Владыка Владимир

// Великий пост православных начался с напутствия митрополита Владимира

Все упоминания (5)

Смолин Олег Николаевич
Смолин Олег Николаевич

// В ОмГТУ обсудят электронные технологии в образовании, медицине и бизнесе

Все упоминания (57)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Ростехнологии
Ростехнологии

// Депутаты предложили построить на месте омского мусорного полигона курорт

Все упоминания (34)

2ГИС
2ГИС

// С 14 июля в Омске запретят выезд транспорта с улицы Степана Разина на Ленина

Все упоминания (100)

ТГК-11, Территориальная генерирующая компания №11
ТГК-11, Территориальная генерирующая компания №11

// Росприроднадзор не нашел белый порошок, на выпадение которого жаловались омичи

Все упоминания (360)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

// Банк ВТБ (ПАО)

Ежедневный макроэкономический обзор: Проверка на прочность

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
BlaBlaCar интегрируется в Google Maps

BlaBlaCar интегрируется в Google Maps

218 просмотров, комментировать
Ученые научились вырабатывать электричество из человеческого пота

Ученые научились вырабатывать электричество из человеческого пота

311 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

1780 просмотров, комментировать
Роскомнадзор запустил сервис подсчета посетителей на сайтах

Роскомнадзор запустил сервис подсчета посетителей на сайтах

315 просмотров, комментировать
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

193 просмотров, комментировать
«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

«Би-би-си» обнародовала топ-10 лучших комедий всех времен

250 просмотров, комментировать
Популярно
В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

В Омске новая транспортная развязка появится у Ленинградского моста

3047 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1945 просмотров, комментировать 1
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

1780 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик