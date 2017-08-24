В Омске пенсионерка, сбитая на «зебре», отсудила 200 000 компенсации

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Сегодня стало известно, что Кировский районны й суд Омска принял решение в польщу 73-летней пешеходки, сбитой на «зебре». Пенсионерка получила травмы от наезда «Тойоты» еще в феврале 2015 года. Автомобиль совершившего правонарушения водителя был застрохован, но страховая компания не захотела выплачивать пострадавшей компенсацию за лечение в сумме 29 000 рублей.

Теперь, по решению суда, страховая компания обязана выплатить ей 25 000 рублей на лечение, 10 000 - на судебные издержки и 12 700 штрафа. Кроме того, водитель обязан заплатить пенсионерке 120 000 за моральный ущерб и возместить расходы на адвоката в размере 55 000 рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.