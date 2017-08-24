Омич вместо платы за проезд ударил таксиста ножом

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Сегодня стало известно о конфликте между пассажиром и таксистом, произошедшем в Омске. Очевидцы пишут в соцсетях, что таксист серьезно ранен, он находится в реанимации.

Вчера ночью (22.08) стала свидетелем задержания парня, который зарезал таксиста. Сейчас потерпевший в реанимации . Неизвестно выживет или нет.

̶ подписала фотографию очевидец Айна К.

Омичи шокированы произошедшим.

С нашими ценами на такси в Омске ещё и режут, вот (мат).

Пишет Слава Ч.

Где стражи порядка? Что за беспредел творится. Страшно ходить.А еще страшнее за наших детей.

̶ переживает Татьяна Ш.

Татьяна, причем тут стражи порядка? Откуда они могли знать намерения пассажира.

̶ возражает Егорыч К.

Официальной информации о происшествии со стороны правоохранительных органов на данный момент не поступало.