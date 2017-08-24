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В Омской области 118 домов подключат к газу
В Черлакском районе в деревне Гринск Елизаветинского сельского поселения 118 домов включены в план газификации на 2017 год. Быстрее построить газораспределительную сеть попросили местные жители у Губернатора. Более 6,2 км газопровода начали строить этим летом.
По данным специалистов Управления по развитию сельских территорий Омской области, стоимость контракта 8 миллионов рублей. работы должны быть завершены в декабре этого года. Как отмечает пресс-служба Омской Губернии, на сегодняшний день подрядчик выполнил уже половину запланированных работ. Темпы строительства дают надежду жильцам домов, что еще до наступления холодов, осенью, они смогут греться голубым топливом.
Стоит добавить, что для запуска газа местные жители должны приобрести необходимое внутридомовое оборудование, а администрация поселения – создать условия для оперативного подключения к газу 118 домов в деревне.
В 2017 году в Омской области газопроводы также появятся еще в восьми сельских населенных пунктах. Кроме того, планируется подвести газ к деревне Новобелозеровка Таврического района.
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