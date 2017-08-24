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НовостиОбщество в Омске

Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе

Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе
Источник картинки
Зато омичи оказались приветливее жителей всех других российских городов, которые он посетил ранее.
24.08.2017 10:21
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В Омске побывал путешественник из Перми Никита Таскаев. Молодой пермяк отправился в путешествие по городам России в июле, а домой планирует вернуться в марте следующего года. У путешествия небольшой бюджет, поэтому передвигается парень в основном автостопом и пешком, а ночует у людей, которые откликнулись на его объявления в соцсетях. Кстати, именно в Омске гостеприимных людей оказалось больше, чем где-либо.

Ваш город в первую очередь удивил тем, что на мой пост откликнулись 26 человек — больше, чем в любом другом городе. Не все приглашали пожить: кто-то звал в гости чай попить, пообщаться, кто-то хотел показать город.


— цитирует слова путешественника «НГС Омск».

К путешествию молодого пермяка мотивировало желание увидеть мир своими глазами, а не узнавать о нем из интернета или телевизора.

Каждый день я рассказываю людям о своём путешествии. Это может показаться чем-то удивительным, но я часто сталкиваюсь с репликами: работать не пробовал? тебе нечем заняться? в стране проблемы, а ты бездельничаешь! жениться тебе надо и деньги зарабатывать! как много идиотов и лентяев в нашей стране!
Я из маленького провинциального города. Как мне узнать, как устроен мир? Всегда ощущал его дыхание и осознавал, что он огромен, но как мне познакомиться с ним? Самый простой способ - это интернет и телевидение, но насколько им можно доверять?..

— пишет путешественник на своей страничке ВКонтакте.

 

Как стало известно Омскпресс, до приезда в Омск Никита столкнулся со многими негативными стереотипами о городе: ему говорили, что в Омске нет дорог, а местные жители очень злые. Но своими глазами он увидел и хороших людей, и атмосферные места. После нескольких дней знакомства с городом путешественник пришел к выводу, что Омск город контрастов. С одной стороны ухоженная улица Ленина, по которой совершают променад нарядные люди, играют музыканты, а молодежь прямо на тротуаре танцует сальсу. А есть барахолки и заброшенные заводы, которые тоже интересно посмотреть туристу.

Возникло ощущение, что Омск застрял где-то в середине 90-х — не весь город, а его отдельные места. Для меня как любителя атмосферных вещей это очень интересно. Я в каждом городе пытаюсь попасть на какую-нибудь барахолку. Мне сказали, что в Омске такая есть — на улице Лизы Чайкиной за зданием администрации района. Очень зацепило это место: там было всё настоящее, не показушная московская барахолка с пафосными товарами, а именно старые вещи. Всё это было на фоне полуразрушенных заводов, было ощущение постапокалипсиса.


— поделился впечатлениями Никита Таскаев.

Оценив атмосферность Омска и радушие омичей, путешественник отправился дальше, в Новосибирск.

Автор: Дарья Нуриева
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