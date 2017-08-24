Назаров назвал главу омского Минэкономики самым эффективным министром

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

Накануне в ходе встречи с журналистами издания «Коммерческие вести» глава региона Виктор Назаров назвал имя самого, по его мнению, «эффективного» министра в Облправительстве.

Губернатор отметил главу омского Министерства экономики Оксану Фадину.

В какой-то мере все члены правительства заслуживают и похвалы, и критики. Но всё же самое трудное направление у нас сегодня на женских плечах. Если оценивать труд Оксаны Николаевны Фадиной и сравнивать её работу с работой предыдущих министров экономического развития, исключая Александра Фридриховича Триппеля, то я могу сделать однозначный вывод: она точно на своём месте. У неё много идей и большое желание изменить в лучшую сторону инвестиционный климат в Омской области,

- поделился Виктор Назаров с журналистами.

Напомним, «на женских плечах» сейчас лежит и образование Омской области. Профильное Министерство с апреля 2017 года возглавляет Татьяна Дернова.