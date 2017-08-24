В Омской области погиб водитель «шестерки»

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Мужчина не справился с управлением машины и она перевернулась.

ДТП произошло в Таврическом районе. В дежурную часть местного ОМВД России сообщили об аварии на дороге «Новотелегино-Копейкино» 23 августа около 18:35 часов.

Полицейские прибывшие на место ДТП предварительно установили, что по автодороге «Новотелегино-Копейкино» ехал ВАЗ-2106. За рулем автомобиля сидел мужчина 1974 года рождения. В районе 10 километра он не справился с управлением, вследствие чего, «шестерка» перевернулась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, на место происшествия также прибыла бригада скорой помощи, но водитель скончался на месте.

Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены во время проверки сотрудниками правоохранительных органов.