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В Омской области погиб водитель «шестерки»
ДТП произошло в Таврическом районе. В дежурную часть местного ОМВД России сообщили об аварии на дороге «Новотелегино-Копейкино» 23 августа около 18:35 часов.
Полицейские прибывшие на место ДТП предварительно установили, что по автодороге «Новотелегино-Копейкино» ехал ВАЗ-2106. За рулем автомобиля сидел мужчина 1974 года рождения. В районе 10 километра он не справился с управлением, вследствие чего, «шестерка» перевернулась.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, на место происшествия также прибыла бригада скорой помощи, но водитель скончался на месте.
Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены во время проверки сотрудниками правоохранительных органов.
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