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НовостиПолитика в Омске

Татьяне Вижевитовой передали некоторые полномочия экс-зампреда правительства Омской области

Татьяне Вижевитовой передали некоторые полномочия экс-зампреда правительства Омской области
Источник картинки
На Татьяну Вижевитову перешли полномочия, связанные с контролем реализации плана мероприятий, приуроченных к Году экологии.
24.08.2017 09:10
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Накануне временный председатель Правительства омского региона Андрей Новоселов передал заму председателя областного Правительства Татьяне Вижевитовой некоторые полномочия ее предшественника. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

В частности, на Татьяну Вижевитову перешли полномочия, связанные с контролем реализации плана мероприятий, приуроченных к Году экологии. Ранее этим занимался Станислав Гребенщиков.

Как ранее сообщал Омскпресс, в начале мая текущего года он по собственному желанию освободил кресло зама председателя Правительства Омской области.

Автор: Анна Гапошина
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