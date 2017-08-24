Татьяне Вижевитовой передали некоторые полномочия экс-зампреда правительства Омской области

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На Татьяну Вижевитову перешли полномочия, связанные с контролем реализации плана мероприятий, приуроченных к Году экологии.

Накануне временный председатель Правительства омского региона Андрей Новоселов передал заму председателя областного Правительства Татьяне Вижевитовой некоторые полномочия ее предшественника. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

В частности, на Татьяну Вижевитову перешли полномочия, связанные с контролем реализации плана мероприятий, приуроченных к Году экологии. Ранее этим занимался Станислав Гребенщиков.

Как ранее сообщал Омскпресс, в начале мая текущего года он по собственному желанию освободил кресло зама председателя Правительства Омской области.