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Татьяне Вижевитовой передали некоторые полномочия экс-зампреда правительства Омской области
Накануне временный председатель Правительства омского региона Андрей Новоселов передал заму председателя областного Правительства Татьяне Вижевитовой некоторые полномочия ее предшественника. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».
В частности, на Татьяну Вижевитову перешли полномочия, связанные с контролем реализации плана мероприятий, приуроченных к Году экологии. Ранее этим занимался Станислав Гребенщиков.
Как ранее сообщал Омскпресс, в начале мая текущего года он по собственному желанию освободил кресло зама председателя Правительства Омской области.
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