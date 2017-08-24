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Общественники предложили новые трамвайные маршруты в Омске
Общественное движение «Омичи за трамвай» предложили сделать новые и возобновить старые маршруты трамваев и троллейбусов.
Как сообщает «Омск-информ», троллейбусный маршрут пос. Чкаловский – Ермак может стать востребованным. ООН будет проходить по улицам Л. Чайкиной, Маяковского, проспекту Маркса, Красному Пути, проспекту Мира и Нефтезаводской. Таким образом, люди смогут без пересадок доехать до Нефтяников. Также предложены маршруты: от Московки до поселка Юбилейный через центр города, Чкаловский – Солнечный через Ленинградский мост, завод имени Попова - Солнечный через Красный Путь и Телецентр и закольцованный бульвар Архитекторов – улица Лукашевича – Ермак.
Самым реальным выглядит создание трамвайного маршрута от ПО «Полет» до Лермонтова через улицу Жукова. А самым сомнительным кажется предложение общественников создать маршрут от улицы Стрельникова до «Меги» через мост 60-летия ВЛКСМ и улицу Лукашевича. Напомним, что на мосту у Телецентра рельсы закатали в асфальт при ремонте дороги.
Эксплуатационные затраты на 1 пассажиро-километр у трамвая самые низкие. Троллейбус является самым экономичным безрельсовым городским транспортом. Эксплуатационные затраты троллейбуса на 20 % дешевле автобуса, а строительство новой троллейбусной линии окупается в среднем за 8-10 лет. Троллейбус экономичнее автобуса или электробуса, лучше приспособлен для работы в условиях повышенных пассажиропотоков, наиболее безопасен для пассажиров,
- цитирует издание ОД «Омичи за трамвай».
Участники общественного движения ссылаясь на Международный союз общественного транспорта считают, что трамвай – это единственный вид наземного пассажирского транспорта, который в состоянии обеспечить в зонах плотной городской застройки высокие объемы перевозок при разумных затратах на строительство и эксплуатацию.
Схема: «Омск-информ»
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