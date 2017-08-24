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Санкции не мешают иностранцам все больше инвестировать в экономику Омской области
Накануне Глава омского региона Виктор Назаров заявил, что, несмотря на санкции, с прошлого года инвестиции в экономику Омской области растут. Только за 2016 год в экономику региона вложили на 68% больше, чем в прошлом году.
Со слов Виктора Назарова, к началу текущего года объем накопленных прямых инвестиций от иностранных партнеров составил почти 620 миллионов долларов. Таким образом Омская область заняла 4 место по Сибири и 39 по всей стране.
Сейчас более 500 компаний в регионе работают при участии капиталов из Китая, Казахстана, Германии, Узбекистана и Беларуси.
В ближайшее время также планируется реализовывать инвестпроекты с участием иностранного капитала. К примеру, в 2018 году в Азовском районе Омской области будет запущено производство сборных деревянных домов немецкого концерна «Вольф Систем».
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Такие данные привел губернатор региона, ссылаясь на Бак России.Читать далее →
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