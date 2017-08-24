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НовостиОбщество в Омске

Омичи должны коммунальщикам 2 млрд рублей

Омичи должны коммунальщикам 2 млрд рублей
Источник картинки
Объекты ЖКХ в регионе готовы к сезону на 76,5%.
24.08.2017 04:45
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Долг омичей перед коммунальщиками составляет 2 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда – это задолженности населения, остальные – долги предприятий, сообщили на пресс-конференции, посвященной подготовке коммунального комплекса к новому отопительному сезону.

Так же было объявлено, что объекты ЖКХ в регионе готовы к сезону на 76,5%.

В Омске ситуация немного лучше, готовность города оценивается на 87%, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут. По его словам, полная готовность ожидается к 15 сентября 2017 года,

Тепло в дома омичей подадут, когда в течение трех дней среднесуточная температура в продержится на отметке не выше +8 градусов.‍

Автор: Марина Петрова
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