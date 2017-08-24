Апелляцию Шишова о выплате 635 млн в бюджет Омской области отклонили

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Экс-гендиректору «Мостовика» придется выплатить эту сумму, иначе ему снова будет грозить уголовная ответственность.

Судебная коллегия Омского облсуда отклонила апелляцию бывшего генерального директора НПО «Мостовик» Олега Шишова о выплате 635 миллионов рублей в бюджет региона. Ему придется выплатить всю сумму или вновь отправиться в тюрьму.

Напомним, в сентябре прошлого года Куйбышевский райсуд Омска признал Шишова виновным в уклонении от уплаты 478 миллионов рублей налогов и мошенничестве. Признавшего вину бизнесмена приговорили к 4 годам колонии общего режима. В марте этого года он вышел по УДО и уехал работать в Москву.

Прокуратура потребовала взыскать с Шишова 635 миллионов рублей: неуплаченные налоги и деньги, которые выделили на достройку окружной дороги на Западном обходе Омска. Суд первой инстанции это требование удовлетворил, но адвокаты бизнесмена подали апелляцию.