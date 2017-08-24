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В этом году в Омской области 12 детей выпали из окон
В этом году зафиксировано 12 случаев выпадения детей из окон, один ребенок погиб, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Полицейские напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра, закрывать окна, не ставить мебель у окон, не надеяться на москитные сетки. Также правоохранители рекомендуют устанавливать на окна фиксаторы.
Еще 9 несчастных случаев с детьми произошли в этом году с детьми на воде. Как сообщал Омскпресс, накануне в котловане утонул 12-летний мальчик.
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